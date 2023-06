Der FCZ verlängert mit Rückkehrer Silvan Wallner

Der FC Zürich verlängert den Vertrag mit Abwehrspieler Silvan Wallner bis 2025.

Der 21-Jährige verbrachte die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim FC Wil und kam für die Ostschweizer zu 35 Einsätzen in der Challenge League (3 Tore, 2 Assists). Wallner ist polyvalent einsetzbar, ist aber in der Innenverteidigung angestammt. Seit seinem zwölften Lebensjahr wurde er beim FCZ ausgebildet. Nach einer Saison in der Challenge League zählt er nun wieder fix zum Profikader seines Stammvereins.

✍🏼 Der FC Zürich freut sich mitzuteilen, dass Silvan Wallner einen neuen Vertrag bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ unterschrieben hat. Damit läuft der 21-jährige Verteidiger auch künftig für seinen Stammclub auf: 👉🏼 https://t.co/QkdjNaJqbQ#fcz #NieUsenandGah #EineVoOis pic.twitter.com/pfBRBJqsE0 — FC Zürich (@fc_zuerich) June 20, 2023

psc 20 Juni, 2023 14:43