Ex-FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter beim FC Basel ein Thema

Der FC Basel, oder genauer gesagt Interimstrainer und Sportchef Heiko Vogel, gibt weiterhin nicht bekannt, wann ein neuer Cheftrainer verpflichtet und vorgestellt wird. Gehandelt wird nun auch Ex-FCZ-Trainer André Breitenreiter.

Laut «Blick» spielt dieser Name André Breitenreiter bei den Bebbi durchaus eine Rolle. Breitenreiter verfügt nach seinem Meisterjahr beim FC Zürich über Super League-Erfahrung. Ob er ans Rheinknie wechseln möchte, ist allerdings ungewiss. Diese Saison begann er als Coach der TSG Hoffenheim, wurde dort Anfang Februar allerdings wieder freigestellt. Breitenreiter trat im Sommer die Nachfolge von Sebastien Hoeness an, der seinerseits seinen Platz am Ende der vergangenen Spielzeit bei den Kraichgauern räumen musste und nun bei den Baslern ebenfalls gehandelt wird.

Auch andere Kandidaten wie Danny Glam (U19 Trainer des FC Bayern) und Danny Schwarz (Ex-Bayern) spielen in den Überlegungen offenbar weiterhin eine Rolle. Vorerst bleibt aber der bisherige Erfolgscoach Heiko Vogel im Amt.

psc 2 März, 2023 14:53