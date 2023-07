Exklusiv: FC Zürich dehnt Vertrag von Fabian Gloor aus

Das nächste Eigengewächs bleibt: Nachdem Bledian Krasniqi seinen Vertrag vorzeitig verlängert hatte, stattet der FC Zürich auch Fabian Gloor mit einem neuen Arbeitspapier aus.

Der FC Zürich und Fabian Gloor machen weiterhin gemeinsame Sache. An diesem Mittwoch wurde Berater Haroon Masoodi von der Elite Football Agency auf der Geschäftsstelle gesichtet.

Gloor fixierte dabei gemeinsam mit dem Agenten seine Zukunft beim FCZ. Nach 4-4-2.ch-Informationen ist der vor wenigen Tagen ausgelaufene Vertrag des Schweizers mit kubanischen Wurzeln für zwei Jahre bis 2025 neu aufgesetzt worden.

FC Zürich könnte Fabian Gloor verleihen

Vor etwa zwei Wochen stieg Gloor mit den Profis in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Trainer Bo Henriksen will sich ein genaues Bild von dem 20-Jährigen machen und im Anschluss mit der Abteilung Kaderplanung über eine mögliche Ausleihe beraten.

Was Gloor unter anderem auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit. Der Rechtsverteidiger kann in der Abwehr universell eingesetzt werden und sowohl auf der linken Seite wie auch in der Zentrale spielen.

Als Perspektivspieler für die erste Mannschaft absolvierte Gloor in der vergangenen Saison 27 Ernstkämpfe mit einem Tor in der Promotion League.

aoe 5 Juli, 2023 16:48