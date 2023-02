FCZ & GC ärgern sich über den Letzigrund-Rasen

Der Rasen im Letzigrund sorgt bei GC und dem FC Zürich für rauchende Köpfe.

Das Grün war im Zürcher Derby (2:1 für den FCZ) am Sonntag in einem schlechten Zustand, wie Vertreter beider Klubs unisono sagen. Am deutlichsten bringt es FCZ-Mittelfeldspieler Blerim Dzemaili zum Ausdruck. Gegenüber «Blick» sagt der frühere Nationalspieler: «Der Platz ist eine Katastrophe, aber wenn man dem Rasen bis Ende Februar nicht mal Wasser geben darf, spielt der Fussball in der Stadt Zürich offenbar keine grosse Rolle.» GC-Trainer Giorgio Contini meint: «Offenbar gibt’s erst im März wieder Wasser. Deshalb hätte etwas Regen sehr gutgetan. Denn nun springt der Ball, als ob ein Frosch drin wäre.»

Zur Nicht-Bewässerung sagt das Sportamt der Stadt Zürich: «Wenn die Temperaturen nachts teilweise unter null Grad Celsius liegen (wie für die aktuelle Jahreszeit üblich), kann der Rasen nur mit grossem Augenmass gewässert werden. Sollten es die Temperaturen zulassen, wird der Rasen im Stadion Letzigrund aber auch zur aktuellen Jahreszeit gewässert.»

psc 21 Februar, 2023 10:17