Der FCZ muss sich bald einen neuen Trainer suchen

Der FC Zürich kann mit seinem Trainer Bo Henriksen offenbar nur noch bis Saisonende planen.

Wie die dänische Zeitung "B.T." berichtet, wird der 48-Jährige seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag beim FCZ definitiv nicht verlängern. Darüber soll Henriksen die Klubleitung um Präsident Ancillo Canepa sogar schon informiert haben.

Mit dieser "These" konfrontiert, sagt der FCZ-Coach gegenüber der Zeitung: "Ich habe einen guten Dialog mit der Vereinsführung. Natürlich halten wir das intern. Ich bin glücklich, in Zürich zu sein, und dann beziehe ich mich auf den Vertrag, den ich habe, und wir haben einige grossartige Ergebnisse erzielt." Bestätigen will er seinen Abgang zum Saisonende nicht, dementieren kann oder will er die Meldung indes auch nicht.

Henriksen stiess im vergangenen Oktober als Nachfolger von Franco Foda zu den Zürchern. Derzeit übt er sogar ein Doppelmandat als Cheftrainer und Sportchef aus.

Update: FCZ-Präsident Ancillo Canepa kommentiert die Spekulationen aus Dänemark gegenüber "blue Sport" und sagt: "Bo Henriksen hat einen bis Ende Saison 2023/24 gültigen Vertrag beim FCZ. Wir sind happy mit Bo, Bo ist happy mit dem FCZ. Nach zwei Meisterschaftsrunden bereits über die Vertragssituation eines Trainers zu spekulieren, ist absurd. Deshalb kommentieren wir diese uns durchaus bekannten Gerüchte aus Dänemark auch nicht."

psc 31 Juli, 2023 11:05