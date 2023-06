Der FCZ verpflichtet den 17-jährigen Aarau-Goalie Silas Huber

Der FC Zürich verstärkt sich auf der Goalie-Position für die Zukunft und nimmt den 17-jährigen Silas Huber unter Vertrag.

Der Youngster spielte bislang für den FC Aarau, wo er auch ausgebildet wurde. Nun schliesst er sich dem FCZ an, wo Huber zunächst in in den Kader der U21 aufgenommen und in der FCZ Academy zum Zug kommen wird.

In seinen jungen Jahren stand er in drei Pflichtspielen bereits im Kader der ersten Mannschaft des FC Aarau. Huber ist 1.95 Meter gross und gehört der Schweizer U18-Nati an, für die er bislang drei Länderspiele bestritt.

psc 23 Juni, 2023 17:17