FCZ tritt gegen Basel mit der U21 an

Jetzt steht es fest: Der Super League-Spielbetrieb wird wie geplant fortgesetzt. Am Dienstagabend muss der FCZ gegen Basel mit einer U21-Mannschaft antreten.

Die erste Mannschaft befindet sich nach den mittlerweile insgesamt zehn positiven Coronafällen in einer zehntägigen Quarantäne. Wie die Swiss Football League am Montag mitteilt, wird der Ligabetrieb trotz dieses Falls wie vereinbart fortgesetzt. Der FCZ trägt dieses Vorgehen mit, wie er in einem Communiqué schreibt: “Um einen allfälligen Meisterschaftsabbruch zu verhindern und den ohnehin schon äusserst eng getakteten Spielplan nicht zusätzlich zu strapazieren, hat der FC Zürich entschieden, die morgige Auswärtspartie gegen den FC Basel 1893 wie geplant zu bestreiten. Da sich aktuell sämtliche verfügbaren Kaderspieler der ersten Mannschaft sowie auch der Trainerstab in Quarantäne oder Isolation befinden, werden Spieler der Promotion-League-Mannschaft beim Spiel gegen den FCB eingesetzt werden. An der Seitenlinie wird U21-Trainer Marinko Jurendic stehen.”

Die Liga versucht den Meisterschaftsbetrieb weiterhin bis zum 2. August zu beenden. Am 3. August müssen der UEFA die Teilnehmer für den Europacup gemeldet werden. Wann die verschobenen Partien FC Zürich gegen Sion in der Super League und Wil gegen GC in der Challenge League nachgeholt werden, ist noch offen.

❗BREAKING NEWS ❗ Meisterschaft in der SFL wird wie geplant fortgesetzt.

Alle wichtigen Informationen finden sich hier

👉 https://t.co/n8rebCwAh4

–

Le championnat de SFL se poursuit comme prévu.

Pour plus d'informations, cliquez ici 👉 https://t.co/Mu4r5CUupv pic.twitter.com/JYk0hFdK11 — Swiss Football League (@News_SFL) July 13, 2020

Das morgige Auswärtsspiel beim @FCBasel1893 findet statt. Der FC Zürich wird Spieler der Promotion-League-Mannschaft beim Spiel gegen den FCB einsetzen. Alle weiteren Informationen: 👉🏽 https://t.co/0Z5uPzaWUX #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/FDVkutzFgi — FC Zürich (@fc_zuerich) July 13, 2020

psc 13 Juli, 2020 13:43