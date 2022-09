Der FCZ verkauft Wilfried Gnonto in letzter Minute an Leeds United

Wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, zahlen die Engländer zunächst umgerechnet 4,5 Mio. Euro plus Boni. Der FCZ sichert sich ausserdem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der Wechsel wurde von der FA bestätigt, Gnonto erhält die Arbeitserlaubnis auf der Insel, womit der Transfer fix ist. Der Neuzugang unterschreibt in Leeds für fünf Jahre bis 2027.

Der Premier League-Klub interessierte sich schon seit einigen Wochen für den 18-Jährigen und greift nun zum letztmöglichen Zeitpunkt doch noch zu. FCZ-Präsident Ancillo Canepa schwebte für den Youngster zunächst eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich vor. Diese wird nun zumindest für den Augenblick nicht annähernd erreicht, in einem Jahr hätte allerdings ein ablösefreier Abgang des Angreifers gedroht. Es war aus Zürcher Sicht die letzte Gelegenheit noch eine stattliche Summe mit dem Supertalent zu verdienen.

Update: Der FCZ hat den Abgang von Gnonto in der Nacht auf Freitag offiziell bestätigt. Ebenso bestätigte Leeds die Ankunft des Stürmers.

✍️ #LUFC is pleased to confirm the signing of Italian international Wilfried Gnonto from FC Zurich

— Leeds United (@LUFC) September 1, 2022