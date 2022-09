“Foda raus”-Rufe ertönen im Letzigrund

Die Krise des FC Zürich verschärft sich weiter. Am Samstagabend verliert der amtierende Meister zu Hause auch gegen den FC Lugano. Es ertönen “Foda raus”-Rufe von Seiten der Fans.

Unter dem 56-jährigen Deutschen bringen die Spieler in der Liga weiterhin kein Bein vor das andere. Nach sieben Spielen liegt der FCZ mit lediglich zwei Pünktchen am Tabellenende. Die “Foda raus”-Rufe bringen den Trainer trotzdem nicht aus der Fassung. “Wenn man wie wir erst zwei Punkte hat und noch ohne Heimsieg ist, ist das verständlich. Ich bin jedoch überzeugt, gemeinsam mit meinem Trainerstab und der Mannschaft den Karren aus dem Dreck zu ziehen”, lässt sich Foda nach dem Spiel von “SRF” zitieren. Selbst habe er die Rufe nicht gehört, da er sich bereits in den Katakomben befand.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa vermeidet inzwischen ein klares Bekenntnis zum Trainer – wie er es vor einigen Wochen noch gab. In erster Linie nimmt er aber weiterhin die Spieler in die Pflicht: “Am Ende ist es die Mannschaft, die sich aus dem Sumpf ziehen muss. Die Einstellung und der Wille müssen stimmen. Wir müssen hoffen, dass wir irgendwie da rauskommen.”

psc 4 September, 2022 10:58