Genesio Colatrella bleibt im Trainerstaff des FCZ

Wie der FC Zürich mitteilt, bleibt Interimscoach Genesio Colatrella auch nach der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Bo Henriksen an Borde: Der frühere U21-Trainer übernimmt einen Posten als Assistenztrainer bei den Profis.

Somit bleibt Colatrella also im Staff der ersten Mannschaft. Unter der Leitung des 50-jährigen Italo-Schweizers resultierten in drei Spielen zwei Unentschieden und eine klare Niederlage in der Europa League. Der übrige Trainerstaff bei den FCZ-Profis bleibt bestehen. Vincenzo Zinnà kehrt in die U21 zurück, wo er erneut als Assistenztrainer arbeitet.

psc 12 Oktober, 2022 14:09