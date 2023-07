Eigengewächs Bledian Krasniqi verlängert beim FCZ

Mittelfeldspieler Bledian Krasniqi verlängert seinen Vertrag beim FC Zürich.

Das 22-jährige Eigengewächs war noch für eine weitere Saison an die Zürcher gebunden, verlängert nun aber vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026. Krasniqi hat in der vergangenen Saison ganze 41 Pflichtspiele für den FCZ bestritten. Auch in den nächsten Jahren soll er eine zentrale Rolle einnehmen.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa sagt zur Vertragsverlängerung: "Dies ist für alle, die sich in der Talentförderung des FCZ engagieren, eine schöne Nachricht. Damit setzt «Bledi» auch ein positives Zeichen was Loyalität gegenüber seinem Ausbildungsclub betrifft."

psc 4 Juli, 2023 15:54