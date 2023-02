FCZ schlägt GC – FCB verspielt Sieg gegen Servette – St. Gallen und Luzern mit Remis

Der FC Zürich siegt im Derby gegen die Grasshoppers mit 2:1. Im Parallelduell kassiert der FC Basel gegen Servette einen späten Gegentreffer und spielt 2:2. Zuvor trennen sich der FC St. Gallen und der FC Luzern ebenfalls 2:2.

Der FC St. Gallen empfing am Sonntagmittag den FC Luzern. Die Hausherren gingen in der 13. Minute dank eines Penaltys von Jeremy Guillemenot in Führung. Sieben Minuten später flog Lawrence Ati Zigi bei den Hausherren mit Rot vom Platz (20.). Vor dem Pausenpfiff gelang Martin Frydek noch der Ausgleich (32.). Nach dem Seitenwechsel ging Luzern in der 62. Minute sogar durch Nicky Medja in Führung. Doch Matej Maglica traf in der Schlussphase zum Ausgleich (79.).

Im Letzigrund hatten die Grasshoppers in der 21. Runde das Heimrecht. Doch jubeln durfte der FC Zürich. Obwohl GC in der 30. Minute durch einen Penalty von Renat Dadashov in Führung ging, schoss Aiyegun Tosin den FCZ im Alleingang zum Sieg (66., 73.).

Und auch in Basel ging es turbulent zur Sache. Die Bebbi gerieten durch ein Gegentor von Servettes Alexis Antunes im ersten Durchgang in Rückstand (20.). In der zweiten Hälfte drehten Zeki Amdouni (51.) und Andi Zeqiri (61.) für die Basler zwischenzeitlich die Partie. Doch in der Nachspielzeit traf Chris Bedia (90.+6), Fabian Frei sah die Rote Karte (90.+7) und Servette erkämpfte sich schlussendlich einen Punkt.

