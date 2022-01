Gästefans in Schweizer Stadien wieder erlaubt

Die Swiss Football League wird das Verbot für Gästefans, das sie für die beiden letzten Runden der Vorrunde beschlossen hat, wieder aufheben.

Dies berichtet “Nau.ch“. Demnach sind für die Rückrunde die Gästesektoren wieder offen. Die Liga habe die Vereine bereits Mitte Januar darüber informiert. Eine öffentliche Stellungnahme zu diesem Thema steht noch aus. Die SFL teilte bereits im Dezember mit, dass es sich um eine kurzfristige Massnahme handle. Die pandemische Situation werde allerdings genau verfolgt. Zwar sind die Corona-Fallzahlen aufgrund der Omikron-Variante in diesen Tagen in der Schweiz auf einem Rekord-Hoch, die Situation in den Spitälern hat sich zuletzt allerdings eher entspannt. Der Bundesrat hat keine Verschärfungen beschlossen, auch nicht was die zugelassene Kapazität in den Stadien angeht.

Die Schliessung der Gästeblocks Ende des letzten Jahres wirkte zudem nur teilweise: Obwohl das Verbot bestand, konnten in der Super League und Challenge League in vielen Spielen zahlreiche Gästefans beobachtet werden.

psc 19 Januar, 2022 14:59