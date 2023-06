Barça ist am Schweizer U16-Nati-Captain Eman Kospo dran

Der FC Barcelona will sich die Dienste des jungen Schweizer Verteidigers Eman Kospo sichern.

Der 16-Jährige fand via Gränichen und Aarau den Weg in die Nachwuchsabteilung der Grasshoppers, wo er in der letzten Saison in der U16 zum Einsatz kam. Der gross gewachsene Innenverteidiger führt auch die Schweizer U16-Nati als Captain an. Laut dem katalanischen Journalisten Albert Bogé will Barça den Youngster zu sich holen und in der Nachwuchsakademie La Masia weiter ausbilden.

Ob der junge Verteidiger den frühen Sprung ins Ausland wagen wird, muss sich zeigen. Die Grasshoppers würden das Juwel am liebsten noch einige Zeit im Klub halten.

psc 20 Juni, 2023 17:24