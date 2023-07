Aarau nimmt Ex-GC-Junior Esey Gebreyesus unter Vertrag

Der FC Aarau verpflichtet Flügelspieler Esey Gebreyesus.

Der frühere GC-Junior war zuletzt in Frankreich in der zweiten Mannschaft von Olympique Marseille tätig. Nun kehrt er in die Schweiz zurück. Der Vertrag von Gebreyesus in Aarau läuft zunächst über eine Saison und enthält eine Option für zwei weitere Jahre.

Willkommen, Esey! 💪 Wir nehmen den jungen Flügelspieler Esey Gebreyesus für die aktuelle Saison unter Vertrag. Zuletzt spielte der Schweizer Auswahlspieler (U19) in der zweiten Mannschaft von Olympique de Marseille. ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/J17qbz5Q7C#ZämeFörAarau pic.twitter.com/hvOIiKrCGv — FC Aarau (@FCAARAU) July 6, 2023

psc 6 Juli, 2023 09:16