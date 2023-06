Wechsel perfekt: FC Aarau holt Demhasaj von GC

Shkelqim Demhasaj verlässt die Grasshoppers und wechselt zum FC Aarau.

In der vergangenen Saison lief Shkelqim Demhasaj für die Grasshoppers noch in der Super League auf. In der kommenden Saison wird der Stürmer in der Challenge League spielen. Der 27-jährige Stürmer hat einen Zweijahresvertrag beim FC Aarau unterzeichnet. Für GC erzielte der Nationalspieler des Kosovo in der abgelaufenen Saison in 13 Super-League-Partien drei Tore und lieferte zwei Assists.

adk 28 Juni, 2023 12:32