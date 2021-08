Joël Schmied liegen zwei Angebote aus der Super League vor

Joel Schmied war in der vergangenen Saison beim FC Vaduz einer der grossen Lichtblicke. Der Leistungsträger könnte das Ländle noch verlassen, ihm liegen angeblich zwei Angebote aus der Super League vor.

Joel Schmied bietet sich offenbar die Gelegenheit, schon bald wieder in der Super League aufzulaufen. Von dort gibt es laut “Blick” zwei Klubs, die dem 22-Jährigen Avancen machen. Um welche Teams es sich handelt, überliefert das Schweizer Blatt dagegen nicht.

FCV-Sportchef Franz Burgmeier liegen zwei konkrete Angebote vor, bestätigt dieser. Schmied schwang sich nach seinem Wechsel vom BSC Young Boys nach Vaduz zum absoluten Leistungsträger auf und war in der letzten Saison mit sieben Toren der gefährlichste Verteidiger der Super League.

Eine Ablöse wäre für wegen seines noch bis 2023 datierten Vertrags in jedem Fall fällig. In drei Spielen der Challenge League gelang Schmied schon wieder ein Treffer. Auch in der Qualifikation zur Conference League spielte der Berner zweimal über die volle Distanz. Gegen das ungarische Ujpest gingen beide Partien verloren.

aoe 21 August, 2021 16:31