Juventus ausgestochen! FC Thun bindet Valmir Matoshi

Valmir Matoshi ist schon regelmässig in der zweiten Mannschaft des FC Thun auffällig geworden. Spätestens durch seine aufsehenerregende Vorstellung im jüngsten Auswärtsspiel gegen die AC Bellinzona ist sein Name in der gesamten Schweiz und darüber hinaus bestens bekannt. Nun steht Matoshis dauerhafte Beförderung in das Profiteam unmittelbar bevor.

Erst zum zweiten Mal überhaupt stand Valmir Matoshi am Freitag vergangener Woche in der Startelf des FC Thun. Eigentlich ist es das erste Mal, an das man sich sein Leben lang zurückerinnert. Beim 19-Jährigen sollte die zweite Partie zum grossen Highlight seiner noch jungen Karriere werden.

Beim 3:1 im Auswärtsspiel gegen die AC Bellinzona zeichnete sich Matoshi nicht nur für alle drei Thuner Tore verantwortlich. Das gebürtig aus dem Berner Oberland stammende Eigengewächs schnürte von der 56. bis zur 65 Minute einen lupenreinen Hattrick – innert neun Minuten avancierte er somit zum Matchwinner.

Mauro Lustrinelli mit Riesenlob für Valmir Matoshi

Im Anschluss an Matoshis Galavorstellung regnete es reichlich Lob für den jungen Wirbelwind. «Er ist ein Typ, der will. Valmir hat eine Top-Mentalität und ist ein moderner Mittelfeldspieler, der Box-to-Box gehen kann», sagte Thuns Trainer Mauro Lustrinelli. «Er ist sehr komplett, aber er ist noch sehr jung. Er muss das jetzt geniessen und weiterarbeiten.»

Das nächste Highlight steht für Matoshi unmittelbar bevor. Der aufstrebende Mittelfeldallrounder hat nach 4-4-2.ch-Informationen seinen ersten Profivertrag unterschrieben, der ihn zunächst bis 2025 an den FC Thun bindet. Zusätzlich besteht die Option, die Zusammenarbeit um eine Saison zu erweitern.

Juventus wollte Valmir Matoshi

Der Zweitligist hat damit einen wahren Machtkampf für sich entschieden. Zwei Topklubs aus der Super League haben bis zuletzt um Matoshis Unterschrift geworben. Es geht sogar noch ein Regal höher: Juventus beobachtet den Ur-Thuner schon seit einigen Jahren, wollte ihn für seine U23 gewinnen.

In Absprache mit seinem Berater Serkan Bükücü von der Agentur PROFUNDO Sports Management hat sich Matoshi jedoch für seinen Herzensklub entschieden, bei dem er schon seit seiner frühesten Kindheit spielt und bei dem er unter den jungen Spielern längst zum Vorbild gereift ist.

Kosovo und Schweiz buhlen um Valmir Matoshi

Auch auf Verbandsebene sind sie längst aufmerksam geworden. Matoshi sollte eigentlich ein Aufgebot für die kosovarische U21 erhalten. Lustrinelli hat das Gesuch allerdings abgelehnt, weil er den Youngster als festen Bestandteil der ersten Mannschaft erachtet und ihn deshalb nicht freigeben wollte.

Bei gleichbleibend starker Entwicklung könnte sich demnächst ein Nationenkampf um Matoshi entzünden. Denn nicht nur der Kosovo, sondern auch die Schweiz behält nach Informationen dieser Redaktion Matoshis Auftritte ganz genau im Blick. Dort käme er für den nächsten U21-Lehrgang infrage.

aoe 25 November, 2022 15:42