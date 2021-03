Neue Anspielzeiten in der Super League

Die Swiss Football League verkündet im Hinblick auf die kommende Saison neue Anspielzeiten in der Super League.

Der Spielplan sieht neu vier verschiedene Anspielzeiten vor: Am Samstagabend wird jeweils eine Partie um 18 Uhr und ein Spiel um 20.30 Uhr angepfiffen. Ein Duell findet am Sonntag um 14.15 Uhr. Die übrigen zwei Spiele werden ebenfalls sonntags um 16.30 Uhr ausgetragen.

Das Free TV-Spiel, das von “SRF” übertragen wird, ist jeweils die Partie mit Anpfiff um 20.30 Uhr am Samstagabend. Bislang war es jeweils ein Spiel am Sonntagnachmittag. Pay-TV-Sender “blue” hat sich für die kommenden vier Spielzeiten die Übertragungsrechte für alle Spiele der Super League gesichert und übertragt alle Partien.

In der Challenge League findet das Topspiel weiterhin am Freitagabend statt. Anpfiff ist neu 20.30 Uhr statt wie bislang 20 Uhr. Die übrigen Partien werden auf fixe Zeitfenster am Freitag, Samstag und Sonntag gelegt. Damit soll den Vereinen eine gewisse Flexibilität bei der Ansetzung erlaubt werden.

psc 17 März, 2021 17:30