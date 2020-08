Paukenschlag: SFL-Klubs lehnen Darlehen des Bundes ab

Die Swiss Football League teilt mit, dass die 20 Profiklubs an einer ausserordentlichen Generalversammlung entschieden haben, den Darlehensvertrag mit dem Bundesamt für Sport nicht zu unterzeichnen.

Die Bedingungen sind für die Vereine nicht akzeptabel. Vor allem drei Punkte stossen den Klubs sauer auf:

– die Haftung der SFL für das gesamte Darlehen

– die Höhe der geforderten Sicherheiten

– die Verpflichtung der SFL zur jährlichen Äufnung eines Sicherheitsfonds

Der vorliegende Vertragsentwurf wird nicht unterzeichnet. Die Vereine fordern den Bundesrat auf, die Sportförderungsverordnung anzupassen. Die Klubs sind infolge der hohen Einnahmenausfälle in einer sehr angespannten finanziellen Situation und benötigen daher dringend finanzielle Unterstützung.

Elementar ist, dass die Spiele wieder vor (mehr) Zuschauern stattfinden können. Dazu überarbeitet die SFL das Schutzkonzept. Elementare Punkte sind eine generelle Maskenpflicht im Stadion und in den Eingangsbereichen, keine Zulassung von Gästefäns und nur Sitzplätze in der Super League. Noch ist offen, ob der Bundesrat das generelle Verbot von Massenveranstaltungen mit mehr als 1’000 Besuchern, das vorerst bis Ende August gilt, verlängert. Sollte dies geschehen, wäre die Existenz aller Schweizer Profiklubs gefährdet. Deshalb hat die SFL den Bundesrat in einem Schreiben dringend gebeten, von einer Verlängerung des Verbots abzusehen.

An der ausserordentlichen Generalversammlung haben die Vereine ausserdem entschieden, dass auch in der Saison 2020/21 bis zu fünf Auswechslungen pro Partie zulässig sind.

Geregelt wurden auch die Zuständigkeiten im Falle eines Meisterschaftsabbruchs. Ein Abbruch kann durch Beschluss der Generalversammlung der SFL oder auf behördliche Anordnung hin erfolgen. Für die Wertung und das Schlussklassement einer abgebrochenen Meisterschaft ist die Anzahl der vollständig gespielten Runden massgeblich. Bei weniger als 18 vollständig gespielten Runden wird die Meisterschaft nicht gewertet. Bei 18 oder mehr vollständig gespielten Runden gilt das Klassement nach der letzten vollständig gespielten Runde als Schlusstabelle.

Klubs lehnen Darlehensverträge des Bundes ab.

ℹ️ https://t.co/PTPNUKC9Ql

–

Les clubs rejettent les accords de prêts fédéraux.

ℹ️ https://t.co/yoaQ3GY4TU pic.twitter.com/Y3k0ToTVEW — Swiss Football League (@News_SFL) August 7, 2020

psc 7 August, 2020 14:19