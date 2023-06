Ridge Munsy ist bereit für die Rückkehr in die Super League

Nach knapp drei Jahren in Deutschland könnte der frühere GC- und Thun-Stürmer Ridge Munsy demnächst wieder in der Schweiz auflaufen.

Wie 4-4-2.ch aus dem direkten Umfeld des Spielers erfahren hat, sucht der 33-jährige Stürmer insbesondere nach Möglichkeiten in der Super League. Zuletzt lief Munsy während zwei Spielzeiten für den deutschen Zweitligisten Hans Rostock auf. Dort läuft sein Vertrag zum Saisonende aus und wird definitiv nicht mehr verlängert. Zuletzt spielte er in den Planungen von Trainer Alois Schwartz, der im März übernahm, keine Rolle mehr. Munsy weilt inzwischen sogar schon wieder in der Schweiz.

Wohin sein Weg führt, ist noch offen. Grundsätzlich könnte der Angreifer auch eine Option in der Golf-Region bzw. in Katar wahrnehmen. Zunächst wird in den kommenden Tagen aber das Gespräch mit Schweizer Klubs gesucht.

Physisch ist der routinierte Stürmer topfit. Dass er torgefährlich ist und Treffer erzielen kann, bewies er in der Vergangenheit zur Genüge. In Erinnerung bleibt etwa die Rückrunde der Saison 2019/20, in der er für Thun ganze zwölf Tore markiert hatte.

psc 14 Juni, 2023 15:24