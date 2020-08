Schweizer Fussballstadien bald zu zwei Dritteln belegt?

Die Schweizer Fussball- und Eishockeystadien sollen ab dem 1. Oktober wieder stärker geöffnet werden – mindestens die Hälfte der Plätze könnten belegt werden.

Dieser Plan sieht Bundesrat Alain Berset nach Berichten der “Tamedia”-Zeitungen vor. In Fussballstadien könnten zwei Drittel der Sitzplätze wieder belegt werden. Zugelassen werden einzig Sitzplätze. Der Bund steht im Austausch mit den Kantonen, wobei einheitliche Regelungen das Ziel sind. Die Zuschauer in den Stadien müssten in Sektoren à maximal 1’000 Zuschauer getrennt werden. Ausserdem gilt eine Maskenpflicht und das Corona-Tracing muss ermöglicht werden, was wohl bedeutet, dass jeder Zuschauer mit Kontaktdaten registriert werden muss.

Im grössten Schweizer Fussballstadion, dem Basler St. Jakob-Park könnten somit ab Oktober wieder maximal 25’000 Zuschauer dabei sein.

psc 25 August, 2020 10:00