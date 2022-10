Schweizer Rekordschiri Alain Bieri hört nach 15 Jahren auf

Alain Bieri beendet seine lange Schiedsrichterkarriere zum Ende dieses Jahres mit 43 Jahren.

Der Berner Spitzenschiri hat in der Super League in 15 Jahren mehr als 230 Spiele arbitriert – das sind so viele wie kein anderer Unparteiischer. In der Challenge League kam er in über 125 Spielen zum Zug und auch im Ausland war er mehr als 100 Mal im Einsatz. Nun hat Bieri entschieden, seine lange Karriere per Ende 2022 zu beenden. Die Verantwortlichen des Schweizerischen Fussballverbandes hatte er über diesen anstehenden Schritt bereits im Mai informiert, wie der Verb and mitteilt.

«Seit ich als 24-jähriger in die 1. Liga aufgestiegen bin, hat der Fussball den Takt vorgegeben. Nach 20 Jahren wird sich das nun ändern, darauf freut sich nicht nur mein Umfeld, sondern auch ich freue mich auf mehr Freizeit und Planbarkeit», wird Bieri zitiert, der am 12. oder 13. November vor der WM-Pause sein letztes Spiel pfeifen wird.

Dani Wermelinger, der Chef Spitzenschiedsrichter im SFV, bedauert den Entscheid: «Mit Alain Bieri verlieren wir den dienstältesten Schiedsrichter in der Swiss Football League und damit auch viel Routine auf und neben dem Platz. Wir freuen uns, dass er uns als Schiedsrichter-Coach in der SFL erhalten bleibt.»

«Wer sich fast 15 Jahre in der höchsten Liga behauptet, hat bestimmt viel richtig gemacht. Selbstverständlich sind mir in diesen vielen Spielen auch Fehler passiert, einige davon ärgern mich bis heute. Andererseits ist es so, dass nur die Menschen keine Fehler machen, die keine Verantwortung übernehmen», blickt Bieri auf aufregende Zeiten zurück.

Alain Bieri, dienstältester Schiedsrichter der @News_SFL , beendet per Ende 2022 seine Karriere als Schiedsrichter Alain Bieri prend sa retraite en tant qu'arbitre fin 2022 Alain Bieri si ritirerà alla fine dell’anno 2022 📰 https://t.co/LhYBcxdbRS pic.twitter.com/ablaW8QIwD — Swiss Football Association (@sfv_asf) October 18, 2022

