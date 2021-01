SFL-Awards: Nsame & Seoane sind erneut die Besten

Torjäger Jean-Pierre Nsame und YB-Trainer Gerardo Seoane räumen bei den SFL Awards wie schon im Vorjahr ab.

Bei der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie virtuell abgehaltenen Award-Zeremonie setzt sich das Duo erneut durch: Nsame wird in der Super League zum besten Spieler des Jahres 2020 gewählt, Seoane streicht den Award als bester Trainer der Swiss Football League sogar schon zum dritten Mal in Folge ein.

Gewählt wurden sie aus einer Fachjury, bestehend aus den Captains und Trainern der SFL-Teams, U-Nationaltrainern des SFV und ausgewählten Sportjournalisten.

Mit Nicolas Moumi Ngamaleu wird noch ein dritter YB-Akteur ausgezeichnet: Fans wählten seinen Treffer gegen den FC St. Gallen am 23. Februar 2020 zum Tor des Jahres.

Bester Challenge League-Spieler des vergangenen Jahres ist Asumah Abubakar vom SC Kriens, der inzwischen zum FC Lugano gewechselt ist.

Den wohl am heftigsten umkämpfte Award des “Best Youngster” heims FCSG-Verteidiger Leonidas Stergiou ein. Der 18-Jährige setzt sich gegen Nati-Verteidiger Becir Omeragic vom FCZ und Kastriot Imeri von Servette durch.

psc 21 Januar, 2021 20:51