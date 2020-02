SFL: Vorerst keine Änderungen wegen Corona-Virus

Der Meisterschaftsbetrieb der Swiss Football League wird vom Corona-Virus (noch) nicht tangiert und läuft vorerst wie geplant weiter.

Dies teilt die Liga in einem Statement am Mittwochnachmittag mit. Ein allfälliger Entscheid, der auf den Spielbetrieb der SFL Einfluss hätte, obliege den Behörden. Die SFL verfolge die Entwicklungen aufmerksam und steht in ständigem Kontakt mit den Behörden, der Medizinischen Kommission des SFV und den Klubs. Dabei halte sie sich an die Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit BAG. Die Klubs wurden von der SFL bereits über die verordneten Vorsichtsmassnahmen informiert.

Parallel sei die Liga daran, mit allen involvierten Parteien eine Notfallplanung zu erarbeiten. Sollte sich an der Sachlage etwas ändern, werde die SFL über ihre Kommunikationskanäle weiter informieren.

psc 26 Februar, 2020 15:09