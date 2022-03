Super League: Servette besiegt GC – Remis in St. Gallen

In der Super League setzte sich der Servette FC mit 4:2 gegen die Grasshoppers durch. Der FC St. Gallen und FC Sion trennten sich derweil 1:1.

Grasshoppers 2:4 Servette FC

Torfestival im Letzigrund. Die Gäste gingen in der 36. Minute dank eines Penaltys von Kastriot Imeri in Führung. In der 41. Minute traf Christian Herc für GC. Noch vor der Pause gelgang Alex Schalk (44.) für Servette der Treffer. Auf Hayao Kawabes Tor in der 53. Minute folgte der Doppelpack von Servettes Ronny Rodelin in der 78. und 92. Minute.

FC St. Gallen 1:1 FC Sion

Weniger spektakulär war es derweil in der AFG Arena. Der FC St. Gallen ging in der 47. Minute durch Fabian Schubert in Führung, der FC Sion glich nach der Halbzeit in der 53. Minute durch Filip Stojilkovic aus. Bei den Espen sah Patrick Sutter derweil in der 94. Minute noch Rot.

adk 6 März, 2022 18:27