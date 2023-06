Super League-Spielpläne für neue Saison veröffentlicht

Die Swiss Football League hat die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht.

Die neue Saison beginnt am Wochenende des 22. und 23. Juli. Meister YB beginnt mit einer Partie gegen Aufsteiger Lausanne-Sport. Durch die Aufstockung auf 12 Klubs treten die Mannschaften in der Saison 2023/24 in den ersten 33 Runden drei Mal gegeneinander an. Für die letzten fünf Meisterschaftsrunden wird die Tabelle in der Mitte geteilt und die Klubs auf den Rängen 1-6 und 7-12 treffen erneut einmal aufeinander, was für jeden Klub ein Total von 38 Runden ergibt.

Die ersten elf Runden wurden nun angesetzt. Am Auftakt-Spieltag kommt es zu folgenden Paarungen:

Grasshopper Club Zürich – Servette FC (Samstag, 18.00 Uhr)

FC St.Gallen 1879 – FC Basel 1893 (Samstag, 18.00 Uhr)

FC Winterthur – FC Luzern (Samstag, 20.30 Uhr, live SRG)

BSC Young Boys – FC Lausanne-Sport (Sonntag, 16.30 Uhr)

FC Zürich – Yverdon Sport FC (Sonntag, 16.30 Uhr)

FC Stade-Lausanne-Ouchy – FC Lugano (Dienstag/Mittwoch, 25./26.7.2023, 20.30 Uhr)

Alle 230 Spiele der CSSL-Saison werden live auf den Kanälen von "blue Sport" übertragen. Die gesamten Spielpläne sind hier ersichtlich.

🗓️ SFL veröffentlicht die Spielpläne für die Saison 2023/24

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/Xv43lGVZmb

–

🗓️ La SFL publie les calendriers pour la saison 2023/24

➡️ Toutes les informations sur https://t.co/7KqDUH8b6t pic.twitter.com/08HD318DbX — Swiss Football League (@News_SFL) June 21, 2023

psc 21 Juni, 2023 11:14