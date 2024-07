Zwei Regeländerungen in der Super League & Challenge League

Die Swiss Football League gibt kurz vor Beginn der neuen Super League- und Challenge League-Spielzeiten zwei Regeländerungen bekannt.

Die erste betrifft die Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und Spielern. Bei strittigen Szenen dürfen künftig, wie an der Europameisterschaft, nur noch die Captains der Mannschaften das direkte Gespräch mit den Referees suchen. Andere Spieler würden verwarnt werden. Die SFL übernimmt die Weisung der UEFA, die auch in allen europäischen Klubwettbewerben angewendet wird. "Wir haben an der EURO gesehen, dass diese Regel sowohl das Verhalten der Spieler wie auch den Spielfluss positiv beeinflusst und die Arbeit der Schiedsrichter erleichtert", sagt Silvano Lombardo, Chief Sports & Competition Officer der SFL. "Deshalb wollen wir diese Regel auch in unseren Meisterschaften einführen, um den gegenseitigen Respekt zu fördern. Das kann auch einen positiven Effekt auf die tieferen Ligen haben."

Ebenfalls neu ist die Regel, dass ein unabsichtliches, aber trotzdem strafbares Handspiel auf der Torlinie oder im Zusammenhang mit einer offensichtlichen Torchance künftig nicht mehr mit der roten Karte, sondern mit einer Verwarnung geahndet wird.

psc 15 Juli, 2024 16:00