Torloses Remis im Top-Duell zwischen YB und FCSG

Im Kracher-Duell der Super League zwischen YB und Verfolger FC St. Gallen gibt es am Sonntag keinen Sieger. Im Wankdorfstadion liefern sich beide Teams ein torloses Remis.

Ein Sieger wollte am Sonntag zwischen YB und dem FC St. Gallen ausbleiben. Während der amtierende Meister den alleinigen Sprung an die Spitze verpasst, können die Espen nicht an YB vorbeiziehen. Die Hausherren mit mehr Spielanteilen (60 zu 40 Prozent Ballbesitz und vier zu eins Torschüssen) belohnen sich am Ende für ihren Aufwand nicht. Peter Zeidlers Truppe kann sich hingegen am Ende mit dem Punktgewinn zufrieden geben.

adk 8 November, 2020 17:52