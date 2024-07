Der Captain der U21 von YB wechselt zum FC Aarau

Noah Jakob, seines Zeichens amtierender Kapitän der U21 der Berner Young Boys, läuft künftig in der Challenge League auf.

Der FC Aarau nimmt den 21-jährigen Mittelfeldspieler für die kommenden zwei Jahre (plus Option) unter Vertrag. Jakob wechselt mit der Erfahrung von 76 Promotion League-Spielen ins Aargau, wo er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere tätigen will. Er trainierte zuletzt bereits auf Probe in Aarau mit. "Noah hat die Vorbereitung als Testspieler mit dem FC Aarau absolviert. In den Trainings und Testspielen hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und uns davon überzeugt, ihn unter Vertrag zu nehmen", sagt FCA-Sportchef Elsad Zverotic über den Neuzugang.

Willkommen, Noah! Wir nehmen den zentralen Mittelfeldspieler Noah Jakob aus der U21-Mannschaft des @BSC_YB für zwei Jahre unter Vertrag. ⚫️⚪️ ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/i4RVXAc8Bp#ZämeFörAarau pic.twitter.com/RMwOye2zdo — FC Aarau (@FCAARAU) July 15, 2024

psc 15 Juli, 2024 18:36