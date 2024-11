Dramatische YB-Niederlage in der Youth League

Die U19 der Young Boys muss in der Youth League gegen Shakhtar Donezk eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen.

Dabei begann die Partie in Gelsenkirchen für die Berner eigentlich gut: Stürmer Felix Tsimba verwandelte in der 11. Spielminute einen Penalty zur Führung. Im Anschluss lief in der ersten Halbzeit aus YB-Sicht allerdings nicht mehr viel zusammen. Shakhtar erzielte gleich drei Treffer und ging mit einer 3:1-Führung in die Kabine.

Durch ein Eigentor der Ukrainer in der 82. Minute wurde es noch einmal spannend, der Ausgleich gelang den Young Boys allerdings nicht mehr. Aus den ersten vier Spielen hat der Schweizer Vertreter drei Punkte gesammelt. Damit würde ein Platz in den Top 22, der für die K.o.-Phase berechtigt, aktuell verpasst.

psc 6 November, 2024 15:24