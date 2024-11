Unglaublich: Auch Sandro Lauper verletzt sich bei YB

Es ist schier unglaublich: Nach Loris Benito muss auch Sandro Lauper die Partie gegen Shakhtar Donezk vorzeitig abbrechen.

Der 28-Jährige begann das Spiel in der Innenverteidigung neben Benito. Nach etwas mehr als einer Stunde ist keiner der beiden mehr auf dem Platz. Benito verletzt sich in der ersten Halbzeit an den Adduktoren und muss raus. Für Lauper ist nach 62 Minuten Schluss, nachdem ihm ohne gegnerische Einwirkung vor einem Abspiel ein Misstritt unterläuft und das Sprunggelenk in Mitleidenschaft gezogen wird.

Somit fehlen den Bernern gleichzeitig nicht weniger als neun Defensivspieler. Für Lauper kommt der erst 18-jährige Linksverteidiger Rhodri Smith ins Spiel, der für YB noch kein einziges Profispiel bestritt und nun gleich die Champions League-Taufe feiert.

psc 6 November, 2024 20:16