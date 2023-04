YB-Stürmer Cedric Itten in den Top 10 der besten Torschützen Europas

Cedric Itten läuft es bei den Young Boys derzeit wie am Schnürchen. Der 26-Jährige präsentiert sich in derart guter Torlaune, dass er sogar europaweit zu den Top 10 zählt.

Wettbewerbsübergreifen sind dem YB-Stürmer im Kalenderjahr 2023 bereits 11 Treffer geglückt. Damit liegt Itten laut «Blick» innerhalb der 15 besten Ligen Europas mit den dazugehörigen nationalen sowie den Uefa-Wettbewerben an zehnter Position.

Angeführt wird das Ranking aktuell von Marcus Rashford (ManUtd) und Karim Benzema (Real Madrid), die heuer sogar schon 16 Tore markiert haben. Es folgen Enner Valencia (Fenerbahçe), Victor Osimhen (Napoli) und Erling Haaland (Manchester City) mit jeweils 15 Toren.

Ebenfalls in den Top 10 befinden sich João Mario (Benfica, 13 Tore) und Wissam Ben Yedder (Monaco), Thijs Dallinga (Toulouse) sowie Jonathan David (Lille) mit jeweils 12 Treffern.

In einer Sparte ist Itten übrigens sogar in den Top 3 zu finden: Pro Tor benötigt er im Schnitt nur 62 Minuten Einsatzzeit. In dieser Kategorie wird er einzig von Marko Rakonjac von Roter Stern Belgrad (56 Minuten) und Vaclav Jurecka (60 Minuten) übertroffen.

psc 7 April, 2023 13:35