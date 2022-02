YB entscheidet Super-League-Kracher gegen FCB für sich

Im Super-League-Kracher setzte sich YB mit 3:1 gegen den FC Basel durch und steht somit in der Tabelle nun vor dem FCB.

Souveräner Sieg für YB! Die Truppe von Chefcoach David Wagner geriet im Duell mit dem FC Basel durch Michael Lang in der 22. Minute in Rückstand, wusste aber durch Vincent Sierro in der 39. Minute den Ausgleich zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel trafen noch Nicolas Moumi Ngamaleu (69.) sowie Jordan Siebatcheu (72.) für die Hausherren.

Der FC Basel hatte zuvor in der 60. Minute in Person von Wouter Burger eine Rote Karte erhalten, bei YB flog Ulisses Garcia in der 80. Minute mit Rot vom Platz. In der Tabelle liegt YB nach dem 21. Spieltag mit 39 Punkten auf Rang zwei, die Bebbi mit 37 auf Platz drei.

adk 13 Februar, 2022 16:12