YB feiert Last-Minute-Sieg – Lugano schlägt Servette knapp

Die Young Boys setzen sich spät mit 2:1 gegen den FC Luzern durch. Im Parallelspiel schlägt der FC Lugano mit 1:0 Servette.

Der FC Luzern und die Young Boys lieferten sich am Sonntag in der Super League ein spannendes Duell. Meschack brachte YB in Führung (15.), nur kurz darauf glich Schürpf (18.) für Luzern aus. Den Siegtreffer der Gäste erzielte Nsame unmittelbar vor Schlusspfiff (90.+5).

Weniger turbulent ging es derweil in Lugano zu. Dort schoss Sabbatini bereits im ersten Durchgang den Führungstreffer (35.). Den Spielstand konnten die Hausherren verwalten, weil von Servette nichts mehr kam.

adk 2 Oktober, 2022 18:28