Diese 3 Goalies kommen als Welttorhüter noch infrage

Hoffnungen machen dürfen sich noch Titelverteidiger Manuel Neuer vom FC Bayern, Europameister-Keeper Gianluigi Donnarumma und der Senegalese Edouard Mendy vom FC Chelsea. Aus dem Rennen sind somit Alisson (Liverpool) und Kasper Schmeichel (Leicester City), die die Plätze 4 & 5 belegen.

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt im Rahmen einer Show am FIFA-Sitz in Zürich am 17. Januar.

🧤 🏆 Behold the shortlist for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2021… but only one can win!

🤔 Who do you think should be crowned #TheBest?

🇮🇹 @gigiodonna1

🇸🇳 Edouard Mendy

🇩🇪 @Manuel_Neuer pic.twitter.com/q2Jh34aRIW

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 5, 2022