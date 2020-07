Die 4 besten Fussball-Games für Android-Smartphones

Fussball ist die weltweit mit Abstand beliebteste Ballsportart. Seit vielen Jahrzehnten versammeln sich Millionen von Menschen vor dem Bildschirmen, wenn sich die bekanntesten Fussballspieler der Welt um die grossen Pokale des Weltfussballs duellieren. Auch was Videospiele anbelangt, ist Fussball überaus populär. Vor allem FIFA hat das virtuelle Fussballspielen zu einem weltweiten Volkssport gemacht.

Für viele Jahre war es noch utopisch anzunehmen, dass Fussball auf dem Smartphone ähnlich flüssig und spannend sein kann, wie auf den grossen Spielekonsolen. Doch das hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert. Längst kann man nicht zuletzt im Android Appstore zahlreiche tolle Fussballgames finden, die sich wirklich lohnen, einmal angespielt zu werden. Wir stellen in diesem Beitrag die 5 besten Fussball Games für Android Smartphones vor:

– Final Kick 2020

– Casumo Footballstar

– FIFA soccer

– eFootball PES 2020

Sie alle haben gute Kritiken erhalten, und erfreuen sich grösster Beliebtheit. Aber lesen Sie hier selbst nach, was diese Spiele so besonders macht:

Final Kick 2020

Final Kick 2020 gibt sich nicht damit ab, aufwändige Stories zu offerieren, sowie Games, bei welchen das gesamte Spielfeld mit elf Spielern bearbeitet werden kann. Vielmehr geht es bei Final Kick schlichtweg um das Tore schiessen. Dieses Game erinnert an Arcade-Games, es hat hervorragende Grafik und macht richtig Spass. Hier kann man tatsächlich Freistösse trainieren, und einige Kunststücke vollbringen, wenn man genügend Geschick zeigt. Vor allem für Freunde der Fingerakrobatik lohnt es sich, dieses Spiel auszuprobieren. Das Beste dabei: Final Kick 2 ist gratis downzuloaden.

Football Star

Auch im Online Casino hat man Optionen, wenn man sich für Fussball interessiert. Ein gutes Beispiel hierfür ist Football Star. Es handelt sich hierbei um ein Slot Game, welches mit zu dem besten gehört, die derzeit im Bereich Online-Glücksspiel verfügbar sind. Das Game bietet faire Chancen und hat tolle Grafik, was die Atmosphäre äusserst erfrischend wirken lässt. Man kommt sich wahrhaftig vor wie im Fussballstadion, wenn man bei diesem Casino Game ein paar Runden spielt.

Dream League Soccer

Dream League soccer ist ein strategisches Spiel, welches gratis im Android Appstore verfügbar ist. Es geht hierbei darum, ein Team aufzubauen, und dieses nachhaltig erfolgreich zu machen. Allerdings kann man neben den strategischen Aspekten auch echte Fussballspiele spielen. Das Spiel hat tolles Gameplay und ist auf die Bedienung per Touchscreen optimiert. Im Android Appstore erhielt das Game durchwegs hervorragende Bewertungen, und die Leaderboards mit den Highscores zahlreicher anderer Spieler spornen dazu an, sich immer weiter zu verbessern.

FIFA Soccer

FIFA ist der absolute Klassiker unter den Fussball-Games. Es handelt sich wohl um die beste und eindeutig am meisten verkaufte Sportsimulation aller Zeiten. Kein Wunder dass FIFA bald auch für das Smartphone umgesetzt wurde. FIFA Soccer im Android Store ist eines der besten Fussballgames, und hat toll umgesetzt, was auf der Konsole bereits seit Jahren zu begeistern weiss. Tolles Gameplay, und eine spannende Atmosphäre, die Lust auf mehr macht, sind hierbei besonders auffallend. Selbstverständlich sind die Funktionen nicht ganz so umfangreich, wie beim grossen Bruder für die Playstation oder Xbox – allerdings erwarten sich das auch nur die wenigsten auf dem Smartphone. FIFA Soccer für Android ist definitiv gelungen, und lohnt sich, einmal ausprobiert zu werden.

eFootball PES 2020

Pro Evolution Soccer war im Bereich Fussball Simulationen lange Zeit die grosse Konkurrenz von FIFA. eFootball PES 2020 ist die Android-Variante dieses Spieleklassikers. Auch dieses Game hat wie schon die Konsolen-Versionen millionen Spieler begeistert, und macht auch nach unserem Test eine gute Figur. Umfangreiche Statistiken und Einstellungsmöglichkeiten laden dazu ein, sich seine eigene Mannschaft zusammenzustellen. Diese kann man in den internationalen Wettbewerb schicken. Unterm Strich macht das besonders viel Spass.

Fazit: Grosse Auswahl für Fussball-Fans

Anhand dieser Auswahl der fünf besten Android Fussball-Games sieht man, dass in diesem Bereich viel getan wird, um die zahlreichen Fussballfans glücklich zu machen. Man darf gespannt sein, ob diese fünf Games in Zukunft noch getoppt werden können.

psc 1 Juli, 2020 14:25