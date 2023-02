5 Fussball-Überraschungen 2022: Das haben wir nicht erwartet!

König Fussball war auch im Jahr 2022 wieder einmal so gnädig, uns, seinen treuen Untertanen, viel Freude zu machen. Dabei gab es jede Menge Jubel, Tränen und Titel – einfach Emotionen pur. Natürlich blieben auch die Überraschungen im Jahr 2022 nicht aus, denn da der Ball rund ist und das Spiel nun einmal 90 Minuten plus Nachspielzeit dauert, kann viel Unerwartetes eintreten, was dann aber unter dem Strich das ganz Besondere dieses weltweit so beliebten Rasenballsports ausmacht.

Es ist aber auch stets hilfreich, sich an die Fussball-Highlights des vergangenen Jahres zurückzuerinnern, was wir im Folgenden tun möchten. Dabei haben wir natürlich vor allem die vergangene WM im Auge, die schliesslich jede Menge Überraschungen auf grosser Bühne lieferte.

1. Marokkos Abschneiden bei der WM in Katar

Wer vorausgesehen hat, wie gut sich die Mannschaft Marokkos bei der WM in Katar schlagen würde, sollte vielleicht einmal eine etwaige Verwandtschaft mit Nostradamus prüfen, denn das war wirklich kaum zu glauben und erst recht nicht vorherzusehen.

Mit einer starken Abwehrleistung und dem hervorragenden Torhüter Bounou konnte sich Marokko in der Gruppe gegen Belgien und Kroatien durchsetzen und mit nur einem Gegentor bis ins Halbfinale der WM vordringen, was zuvor noch keiner afrikanischen Mannschaft gelungen war. Auf dem Weg schalteten sie Top-Teams wie Spanien und Portugal aus. Gegen Frankreich war dann leider im Halbfinale Schluss, das die Équipe Tricolore mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Dennoch war es eine einzigartige Leistung, die unzählige Zuschauer auf der ganzen Welt mit dem sympathischen Underdog mitfiebern liess.

2. Saudi-Arabien schlägt den späteren Weltmeister Argentinien

Die WM war gerade erst wenige Tage alt, da gab es die erste faustdicke Überraschung. Die Nationalmannschaft Saudi-Arabiens trat gegen die Stars von Argentinien an. In früheren Zeiten wäre diese Begegnung eine klare Sache gewesen und man hätte mit einem Ergebnis wie 7:1 oder 5:0 für die Argentinier gerechnet. Aber wie sagte es ein Fussball-Weiser einst: Es gibt keine Kleinen mehr. Die Saudis lieferten 2022 den Beweis und bezwangen Argentinien durch eine starke kämpferische Leistung am Ende mit 2:1.

Natürlich muss man auch erwähnen, dass Argentinien mit 70% Ballbesitz und drei nicht gegebenen Toren einen grossen Anteil an der eigenen Niederlage hatte. Dennoch, wenige Minuten reichten für zwei Tore und die Überraschung war perfekt.

3. Deutschland fliegt in der Vorrunde raus

Mit Costa Rica und Japan in der Gruppe konnte man dem deutschen Team durchaus das Weiterkommen zutrauen. Die Auftaktniederlage gegen Japan sollte jedoch im Endeffekt das Schicksal der Mannen um Neuer und Müller besiegeln. Im zweiten Spiel gab es zwar eine ansehnliche Leistung gegen starke Spanier, doch ein Punkt war wohl zu wenig. Auch wenn im letzten Spiel gegen Costa Rica ein standesgemässes 4:2 erreicht wurde, hiess es nach dem Abpfiff Koffer packen, denn der dritte Tabellenplatz war einfach zu wenig.

Auch wenn die Leistungen stellenweise gut waren, präsentierte sich das deutsche Team insgesamt wenig weltmeisterlich und zumindest Oliver Bierhoff musste im Anschluss an das Ausscheiden seinen Posten als Teammanager räumen.

4. Ronaldo auf dem Abstellgleis

Schon vor Beginn der WM hatte es im damaligen Verein der Spielerlegende, Manchester United, einige Querelen gegeben, die auch mit der Nichtbeachtung Ronaldos in der Aufstellung zu tun hatten. Es folgten unschöne mediale Aussagen des Spielers, der daraufhin mit einem bereits so gut wie besiegelten Abschied bei Manchester zur WM fuhr.

Traurigerweise wurde die Seele des einst besten Spielers der Welt bei diesem Turnier nicht gestreichelt, denn es war deutlich zu sehen, dass der mittlerweile 37-jährige nicht mehr an frühere Glanzleistungen anknüpfen konnte. Daraufhin kam Ronaldo auch im Nationalteam schnell nicht mehr über die Rolle des Jokers hinaus und es folgte mit dem Ausscheiden gegen Marokko ein tränenreicher Abschied von der grossen Fussballbühne, der schliesslich mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien zementiert wurde. Diesem grossen Spieler wäre wirklich ein schönerer Karriereausklang zu wünschen gewesen.

5. Ein WM-Finale kann ein gutes und torreiches Spiel sein

Finalpartien einer Weltmeisterschaft waren meistens von viel Taktik und jeder Menge für den Zuschauer langweiligem Ballgeschiebe gekennzeichnet. Doch das Jahr 2022 verwöhnte die Fussballfans mit einem hervorragenden Spiel mit vielen Toren und noch mehr Drama. Nachdem die Argentinier den Titel mit einer 2:0-Führung schon in der Tasche zu haben schienen, trumpfte Mbappe mit zwei Treffern auf und erzwang die Verlängerung, in der jedes Team ein weiteres Tor erzielte. Der Pokal wurde dann schliesslich im Elfmeterschiessen vergeben und Messi durfte seine Weltkarriere verdient mit dem WM-Gewinn krönen.

Der Fussball schreibt unzählige kuriose Geschichten, ob bei den grossen Turnieren, in den einfachen Ligaspielen oder in der Champions League – der Sport lebt einfach sehr von seinen zahlreichen Anekdoten, Kuriositäten und Heldengeschichten.

psc 9 Februar, 2023 14:35