5 interessante Fakten über den Fußball

Wollen Sie mehr über die interessanteste Sportart der Welt wissen? Die Fakten, die wir Ihnen im folgenden Artikel vorstellen werden, werden selbst eingefleischte Fans verblüffen.

Das genaue Datum der Entstehung des Fußballs ist nicht bekannt. Dennoch wissen wir, dass die frühere Version dieser Sportart über 3000 Jahre alt ist. Von der FIFA, dem Dachverband des Fußballs, wird England als die Nation angesehen, die das Spiel im Jahr 1863, wie wir es heute kennen, ins Leben gerufen hat.

Neben dieser Tatsache gibt es noch andere interessante Fakten über den Fußball, die selbst die belesensten Menschen nicht kennen. Weniger bekannten Fakten über diese Sportart werden im Zweifelsfall die größten Fußballfans überraschen. Damit auch Sie die interessantesten Fußballthemen kennen lernen, sollten Sie in diesem Artikel weiterlesen.

Der Fußball-Krieg

Der sogenannte Fußball-Krieg oder auch bekannt als 100 Stunden Krieg, war eine kurze Auseinandersetzung zwischen El Salvador und Honduras im Jahr 1996. Der Name basiert auf der Tatsache, dass der Krieg geführt wurde, nachdem El Salvador ein Fußballspiel gegen Honduras während eines WM-Qualifikationsspiels in Mexiko verloren hat. Die Niederlage in dem Spiel führte zu Unruhen auf beiden Seiten.

2002 ist Italien in der Nachspielzeit aus der WM geflogen

Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2002, bei der Sie bestimmt Sportwetten Online Österreich abgeschlossen haben, schoss der Südkoreaner Ahn Jung-Hwan in der Nachspielzeit ein Tor gegen Italien und warf damit die Italiener aus der Weltmeisterschaft. Am nächsten Tag wurde sein Vertrag mit seinem italienischen Heimatverein gekündigt, da der Fußball-Club keinen Spieler unter Vertrag haben wollte, der den italienischen Fußball ruiniert hat.

Mehr als die Hälfte der Welt hat die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 gesehen

Mehr als eine Milliarde Menschen haben das WM-Finale im Jahr 2018 vor dem Fernseher oder im Stadion verfolgt. 3.572 Milliarden Menschen haben zumindest einen Teil der Fußball-Weltmeisterschaft gesehen. Aufgrund dieser Zahlen kann behauptet werden, dass Fußball den Titel als beliebteste Sportart weltweit mehr als verdient hat.

Interessanterweise kamen 1.5 Milliarden der Zuschauer aus Asien und 18,4 % aus Russland. Bereiten Sie sich jetzt schon auf die WM im Jahr 2022 vor, damit Sie bei den NetBet Online Sportwetten immer richtig liegen.

Der älteste spielende Fußballspieler kommt aus Ägypten

Im Jahr 2018 hat ein ägyptischer Torhüter den Weltrekord als ältester Spieler bei einer WM gebrochen. Bei der FIFA Weltmeisterschaft in Russland war Essam el-Hadary 45 Jahre alt und somit ganze 2 Jahre älter als der frühere Rekordhalter. Der einzige Spieler unter den fünf früheren Rekordhaltern, der kein Torhüter war, war Roger Miller, der für Kamerun in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft im Jahr 1994 in den USA spielte.

Der Fußball

Wussten Sie, dass ein Fußball 32 Felder hat und dass jedes dieser Felder ein Land in Europa darstellt? Oder wussten Sie, dass ein Fußball eigentlich gar nicht rund ist? Die beliebten Bälle sind eigentlich leicht oval und die Kugelform ist eine optische Täuschung, die durch das Muster auf den Bällen entsteht. Auch das Material, aus dem der Fußball hergestellt wird, hat sich drastisch verändert. Früher wurden die Bälle aus Schweineblasen hergestellt. Heute sind sie meist aus vulkanisiertem Gummi.

psc 3 Februar, 2021 15:58