Auch Jude Bellinghams jüngerer Bruder hat einen neuen Klub

Der englische Zweitligist Sunderland gibt die Verpflichtung des 17-jährigen Offensivspielers bekannt. Jobe Bellingham lief bislang für seinen Stammklub Birmingham City auf und bestritt in der abgelaufenen Saison 22 Ligaspiele. Nun vollzieht er innerhalb Englands zweithöchster Spielklasse einen Wechsel. Sunderland zahlt für die Dienste des Youngsters 1,75 Mio. Euro Ablöse.

Jobe Bellingham, der zurzeit mit der englischen U18-Nationalmannschaft unterwegs ist, freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich sehr, bei Sunderland AFC zu unterschreiben und kann es kaum erwarten, loszulegen. Die Möglichkeit für junge Spieler, hierher zu wechseln und sich weiterzuentwickeln, ist gross, und ich glaube, dass dies der perfekte Klub für mich ist, um meine Entwicklung fortzusetzen. Ich bin allen bei Birmingham City für ihre Unterstützung in den letzten elf Jahren dankbar und wünsche ihnen das Beste für die Zukunft, während ich das nächste Kapitel meiner Karriere im Stadium of Light beginne."

✊ We are delighted to announce that an agreement has been reached with Birmingham City for the transfer of Jobe Bellingham. #SAFC

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) June 14, 2023