Berghuis schlägt Fan: Ajax-Profi entschuldigt sich nach Ausraster

Ajax-Profi Steven Berghuis ist am Wochenende ausgerastet und hat einen Fan geschlagen. Der mutmassliche Grund: eine rassistische Beleidigung gegen Mitspieler Brian Brobbey.

In den sozialen Medien kursiert ein Video, das Steven Berghuis dabei zeigt, wie er vor dem Mannschaftsbus auf einen Fan einschlägt. "Ich bedauere meine Aktion, das hätte ich nicht tun dürfen", sagte Berghuis laut Nachrichtenagentur "ANP". Medienberichten zufolge hatte ein Fan des FC Twente rassistische Beleidigungen gegen Brian Brobbey geäussert, weshalb Berghuis ausrastete.

Die Nerven bei #Ajax liegen blank: Steven #Berghuis prügelt in Enschede über einen Zaun auf einen (wohl) Twente-Fan ein. Laut Medien soll dieser vorher seinen Teamkollegen Brobbey rassistisch beleidigt haben. pic.twitter.com/wRTRp8XOud — oranjefussball 🇳🇱 (@oranjefussball) May 28, 2023

Wie die niederländische Nachrichtenagentur "ANP" am Sonntagabend berichtete, verhängte Ajax eine Geldstrafe für Berghuis. "Steven hat sich falsch verhalten", teilte der Klub mit. "Er hat dies dem Trainer John Heitinga schnell mitgeteilt und sich sofort entschuldigt." Ajax hatte durch die Niederlage gegen Trennte die Qualifikation für die Champions League verpasst und darf als Tabellendritter in der kommenden Saison nur in den Playoffs zur Europa League antreten.

adk 29 Mai, 2023 14:39