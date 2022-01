Der 29-Jährige ist nach seiner Vertragsauflösung bei Inter Mailand auf der Suche nach einem neuen Verein. Angeblich steht er vor einer Einigung mit Premier Ligist FC Brentford. Fix ist der Deal allerdings noch nicht. Ajax bietet Eriksen nun die Möglichkeit, sich fit zu halten.

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 25, 2022