Dusan Tadic steht vor der Vertragsauflösung bei Ajax

Der langjährige Ajax-Profi Dusan Tadic steht kurz vor dem Abgang beim Eredivisie-Klub.

Der 34-jährige Routinier, der auch Captain der Mannschaft ist, wird seinen bis 2024 gültigen Vertrag laut "Voetbal International" voraussichtlich in Kürze auflösen. Am Donnerstag gab es bereits Gespräche zwischen Tadic und der Klubleitung von Ajax. Die Trennung soll in Kürze unter Dach und Fach gebracht werden.

Insgesamt lief Tadic für Ajax 241 Mal auf. Dabei erzielte er 105 Tore und steuerte 112 Assists bei. Es endet eine Ära.

psc 14 Juli, 2023 10:54