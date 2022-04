ter Steg-Nachfolge bei Ajax: Ex-Bundesliga-Coach hat gute Chancen

Ajax Amsterdam muss im Sommer aller Voraussicht nach den Abgang des langjährigen Cheftrainers Erik ten Hag verkraften. Als Nachfolger ist Alfred Schreuder im Gespräch.

Der 49-jährige Niederländer ist seit Beginn dieses Jahres Trainer des belgischen Erstligisten FC Brügge. Die Saison begann er noch als Assistent von Ronald Koeman beim FC Barcelona. Die beiden mussten ihre Posten bei den Katalanen allerdings Ende Oktober räumen. Jetzt spielt der Name Alfred Schreuder gemäss “Telegraaf” bei der Trainersuche von Ajax eine wichtige Rolle.

Der Topklub aus den Niederlanden sucht einen Nachfolger für Erik ten Hag, der wohl zu Manchester United wechselt. Schreuder weilte von Anfang 2018 bis Juni 2019 bereits als Co-Trainer in Amsterdam. Ausserdem sammelte er in der Vergangenheit auch schon Erfahrungen in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim. Ende des vergangenen Jahres hatte er dem FC Basel für die Nachfolge von Patrick Rahmen abgesagt.

psc 19 April, 2022 19:32