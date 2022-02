Am Sonntagabend macht Ajax die Trennung vom 48-jährigen Niederländer offiziell. Sie sei nach einer Unterredung mit Ajax-CEO Edwin van der Sar und dem Aufsichtsrat erfolgt. Als Grund wird angegeben, dass Overmars mit “grenzüberschreitenden Nachrichten” an Mitarbeiterinnen gegen Regeln verstossen habe.

Der Geschasste hat sich bereits öffentlich geäussert und entschuldigt: “Ich schäme mich für mich selbst. Letzte Woche wurde ich mit Berichten über mein Verhalten konfrontiert. Und wie das bei anderen ankam. Leider war mir nicht klar, dass ich damit die Grenzen überschritten hatte, aber das ist mir in diesen Tagen klar geworden. Infolgedessen spürte ich plötzlich einen enormen Druck. Ich entschuldige mich. Vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten unentschuldbar, und das habe ich inzwischen erkannt.”

Erst vor kurzem hatte er seinen Vertrag als Ajax-Sportdirektor bis 2026 verlängert. CEO Edwin van der Sar sagt: “Ich denke, die Situation ist für alle schrecklich. In meiner Rolle fühle ich mich auch dafür verantwortlich, meinen Kollegen zu helfen. Eine sichere Arbeitsumgebung ist für jeden bei Ajax sehr wichtig. Darauf werden wir in der nächsten Zeit noch mehr achten.”

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022