Lange Ausfallzeit von Neymar bestätigt

Neymar steht seinem Verein Al-Hilal bis zu sechs Wochen nicht zur Verfügung.

Der brasilianische Stürmer verletzte sich in seinem zweiten Spiel nach dem Comeback am Oberschenkel und wird nach Klubangaben vier bis sechs Wochen ausfallen. Neymar wurde am vergangenen Montag in der AFC Champions League zunächst ein- und dann wieder ausgewechselt, da er sich in der Schlussphase der Partie eine Blessur zuzog. Untersuchungen haben nun ergeben, dass sich der 32-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen hat.

Mit Einsätzen ist somit erst im kommenden Jahr wieder zu rechnen. Al-Hilal soll überlegen, den bis Juni 2025 gültigen Kontrakt mit dem Superstar im Januar vorzeitig aufzulösen.

Neymar undergoes scans pic.twitter.com/Gt7T4GxvKh — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 6, 2024

psc 6 November, 2024 19:56