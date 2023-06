Neuer Messi-Klub? Offizielle Verkündung schon terminiert

Der Abgang von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain ist bestätigt. Und sein möglicher neuer Klub will die Verpflichtung kommende Woche verkünden.

Noch steht nicht offiziell fest, wohin es Lionel Messi nach seinem Abgang von Paris Saint-Germain ziehen wird. Al-Hilal träumt offenbar aber weiterhin von einem Transfer des argentinischen Weltmeisters. Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, hat der Klub aus Saudi-Arabien den kommenden Dienstag (6. Juni) als Tag für die Verkündung des Messi-Transfers ausgemacht.

Al-Hilal habe "dieses Datum als Schlüssel zum endgültigen Ja des Spielers und zur Aktivierung aller vorbereiteten Protokolle festgelegt, damit die Nachrichten ein globales Echo erzeugen und gleichzeitig dazu dienen, Saudi-Arabien der Welt zu zeigen", heisst es.

Dass Messi sich bereits auf Al-Hilal festgelegt hat, bedeutet dies aber nicht. So ist auch der FC Barcelona noch im Rennen um seine Unterschrift. Barça will den 35-Jährigen zurückholen, muss aber weiterhin auf das "Go" von LaLiga warten.

adk 3 Juni, 2023 11:00