Wie der Verein mitteilt, habe man die Einigung mit dem 35-jährigen Mittelfeldprofi erzielt. Santi Cazorla reist nach Doha, um die Medizintests und letzte Formalitäten zu erledigen, damit der Transfer dann fixiert werden kann.

Er trifft auf seinen Landsmann und Ex-Nationalmannschaftskollegen Xavi, der seit letztem Sommer als hauptamtlicher Cheftrainer bei Al Sadd tätig ist.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7

