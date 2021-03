Künftig für Albanien: Nedim Bajrami erteilt Nati eine Abfuhr

Mittelfeldtalent Nedim Bajrami entscheidet sich gegen die Schweizer Nati und läuft künftig für Albaniens Auswahl auf.

Der 22-Jährige hat sämtliche Nachwuchsnationalmannschaften in der Schweiz durchlaufen und wäre im Sommer auch ein Kandidat für die Teilnahme an der U21-EM gewesen. Doch wie U21-Nationalcoach Mauro Lustrinelli gegenüber “Blick” erklärt, entschied sich Bajrami für einen anderen Weg: “Wir haben uns intensiv bemüht, Nedim zu überzeugen, weiterhin für die Schweiz zu spielen. Er hat uns dann aber mitgeteilt, dass sein Herz stärker für Albanien schlägt. Identifikation ist für uns einer der grundlegenden Werte für einen Schweizer Nationalspieler. Deshalb hatten wir keine andere Wahl, als ihn ziehen zu lassen.”

Der gebürtige Zürcher und GC-Junior spielt seit Sommer 2019 in Italien für den FC Empoli. Im offensiven Mittelfeld ist er dort in dieser Saison gesetzt und erzielte in 28 Serie B-Einsätzen fünf Tore und neun Assists.

Nationenwechsel von Bajrami: Nedim Bajrami hat sich kurz vor Beginn der U-21-EM für einen Nationenwechsel entschieden. Der offensive Mittelfeldspieler von Empoli F.C. will künftig nicht mehr für die Auswahlen des Schweizerischen Fussballverbands, sondern für Albanien spielen. — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 9, 2021

psc 9 März, 2021 11:55