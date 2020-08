Alkoholverbot in Schweizer Stadien?

Ab dem 1. Oktober sind in der Schweizer wieder Fussballspiele vor mehr als 1’000 Zuschauern zugelassen – sofern die Kantone Bewilligungen dafür erteilen. Eine der Auflagen könnte ein Verbot von Alkoholverkauf in den Stadien sein.

Die Kantone setzen sich bereits in diesen Tagen zusammen um möglichst einheitliche Regelungen zu finden, die dann in der ganzen Schweiz gelten. Die Gesundheitsdirektoren bringen Einschränkungen beim Alkoholausschank ins Spiel. Das Argument: Alkoholkonsum enthemmt und könnte zu Problemen bei der Einhaltung von Hygiene- und Schutzmassnahmen führen.

Bereits die Bundesliga hat in ihrem Konzept ein Alkoholverbot in den Stadien vorgesehen. Auch in der Schweiz könnte ein solches neben weiteren Massnahmen wie Maskenpflicht, nummerierten Sitzplätzen, Stehplatz- und Gästefansverboten kommen.

psc 13 August, 2020 11:32